السبت، 31-10-2020
10:11 ص
إيمان هاني
أكد محمد فكري
، عضو فريق التدخل السريع
بوزارة التضامن الاجتماعي، أن "السيدة روحية
" ستحصل على عدد من المساعدات،
بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "فكري" في اتصال هاتفي
ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية
"،:
"سيحصل الثلاث أطفال على معاش كرامة، وسيتم صرف معاش استثنائي لها، ومحافظ المنوفية
نفسه أمر بصرف مساعدة مالية لها".
وتابع: "عرضنا على السيدة روحية
إدخال
أولادها الثلاث إلى أحد دور الرعاية، ولكنها رفضت وقالت إنّها هتفضل ترعاهم لحد ما
تموت، وهي لم تطلب أيّ مساعدة، وتعتبر مثالَا مشرفًا للأم المصرية المضحية والصابرة،
وهي مرشحة لأن تكون الأم المثالية على مستوى المحافظة".