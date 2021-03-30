البيت الأبيض يعلن عن موقف بايدن من زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء، 30-03-2021
02:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن البيت الأبيض
أن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج أون .
و أكدت السكرتيرة
الصحفية للبيت الأبيض ، جين ساكي ، أن بايدن
لا ينوي أن ينتهج نهج الرئيس السابق
دونالد ترامب ، قائلة :" أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما وهذه ليست نيته
" .
في سياق متصل أكد
مسئول رفيع المستوي في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن
لا تعتقد
أن الباب مغلق علي الحوار مع بيونج يانج ، علي خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة ،
مضيفا لا نريد وضع يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية
.