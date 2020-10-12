" البيئة عن نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر : انتحروا





أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن ظاهرة جنوح الدلافين للشواطئ وموتها، هي ظاهرة عالمية وليس أمرا قاصرا على مصر، معقبا:" نفوق 11 دولفين على السواحل المصرية، تعد الواقعة الأولى من نوعها على السواحل المصرية ".

وأضاف "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بأن ظاهرة الانتحار الجماعي للدلافين تخضع للدراسة والبحث في مختلف بلدان العالم ورغم ذلك الأسباب غير معلومة.

وتابع:" نفوق 11 دولفين في البحر الأحمر، تخضع الآن للدراسة، الآن وضعنا كافة الاحتمالات في الاعتبار مثل الأنشطة البشرية القائمة على الصيد غير القانوني أو أي أعمال صادرة من الاستخدامات البشرية بالإضافة إلى احتمالية وجود خطأ ماء صدر من هذا القطيع للدلافين أدت إلى وفاته".



