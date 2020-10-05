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البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى أكتوبر

البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى أكتوبر

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الإثنين، 05-10-2020 12:38 م متابعات - الدويني فولي
أعلن البنك المركزي، أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، وذلك بدلا من الثلاثاء، بمناسبة عيد القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وجاء بيان البنك المركزي:”بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وفي ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر 2020، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.
 

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