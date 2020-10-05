البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى أكتوبر

الإثنين، 05-10-2020
12:38 م
متابعات - الدويني فولي
أعلن البنك المركزي
، أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، وذلك بدلا من الثلاثاء، بمناسبة عيد القوات المسلحة بذكرى انتصارات
حرب أكتوبر.
وجاء بيان البنك المركزي
:”بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وفي ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر 2020، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك
العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.