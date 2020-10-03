البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

السبت، 03-10-2020
06:32 م
أحمد سالم
قال الفريق الركن عبد الفتاح البرهان
، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودان
ى، على توقيع اتفاقية السلام
الشاملة فى جوبا قائلا: "لا عودة أبدا للحرب فى السودان
".
وأضاف البرهان
، فى كلمته عقب توقيع اتفاقية السلام
فى عاصمة جنوب السودان
"جوبا"، أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، اليوم السبت، يمثل يوما عظيما فى مسيرة السودان
، داعيا باقى الحركات المسلحة التى لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه".
وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودان
ى، قائلا: "نحقق اليوم أحد أهم أهداف ثورتنا وهو السلام.. ولن نحيد عن طريق السلام"