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البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان
البرهان
 
السبت، 03-10-2020 06:32 م أحمد سالم
قال الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، على توقيع اتفاقية السلام الشاملة فى جوبا قائلا: "لا عودة أبدا للحرب فى السودان".

وأضاف البرهان، فى كلمته عقب توقيع اتفاقية السلام فى عاصمة جنوب السودان "جوبا"، أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، اليوم السبت، يمثل يوما عظيما فى مسيرة السودان، داعيا باقى الحركات المسلحة التى لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه".

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، قائلا: "نحقق اليوم أحد أهم أهداف ثورتنا وهو السلام.. ولن نحيد عن طريق السلام"
 

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