الثلاثاء 02 فبراير 2021
توقيت مصر 15:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فحص عذرية وتبادل.. زوجة أمير داعشي تفجر مفاجآت صادمة

«بايدن» يسحب قرار «ترامب» بشأن الإمارات

أصابا محامٍ بعاهة مستديمة.. إحالة ضابطين للمحاكمة العاجلة

قطر تزف بشرى سارة للمصريين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل غير " بي إن سبورت"

حكم ضد مسؤولة بوزارة الشباب ابتزت مسؤولًا بـ"علاقة غير شرعية"

برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

البرلمان يطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد

أغرب شرط لعروس سعودية يؤدي لإنهاء زواجها في الحال

12 كيلو.. ما علاقة عادل إمام بسرقة محل الأزهري للذهب؟

ADS
 

البرلمان يطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-02-2021 12:18 م متابعات- أمينة عبد العال
قالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن جهاز تنمية المشروعات فى الصعيد لا يقوم بدعم المشروعات كثيفة العمالة ، كما أنه لا يدعم في الوقت نفسه المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأشارت الهوارى في تصريحات صحفية إلى أنه وجهت كلمة للواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية أثناء عرض بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن إهمال جهاز تنمية الصعيد للقيام بدوره في دعم المشروعات بمحافظات الصعيد.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن وزير التنمية المحلية تحدث أثناء كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان عن تخصيص 56 مليار جنيه لدعم المشروعات في محافظات الصعيد ، مؤكدة أنها لا ترى أي دعم للمشروعات كثيفة العمالة أو حتى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن محافظات الصعيد لديها من المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ، والتي يرفض أصحابها تركها خوفا من اندثار هذه الحرف اليدوية ، مشيرة إلى أن أصحاب الحرف اليدوية لا يلاقوا الدعم من توفير مستلزمات إنتاج أو تسويق حتى تنمو هذه المشروعات.
وطالبت عضو مجلس النواب وزير التنمية المحلية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية فى الصعيد من خلال منحهم قروض وتوفير مستلزمات إنتاج لهم وتسويق منتجاتهم ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير منافذ بيع لتسويق منتجاتهم.



 

إقرأ ايضا

ارشيفية

برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

الدكتور محمد الباز

الباز :"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا"

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة : هنسمع أخبار كويسة جدا قريبة

أخبار متعلقة

ارشيفية

برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء

برلماني : حكومة «مدبولي» عملت بشكل جيد ولكن !

البرلمان

أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

مشروع الاستزراع السمكي

أول تعليق من البرلمان عن مشروع الاستزراع السمكي

الشرطة المصرية

البرلمان يهنئ الشرطة بعيدها : ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات

ارشيفية

البرلمان يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة