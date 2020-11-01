البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

الأحد، 01-11-2020
01:52 م
متابعات- الدويني فولي
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن رفضها طلب النائب العام
برفع الحصانة عن النائب خالد بشر
عضو مجلس
النواب .
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام
بخصوص رفع الحصانة عن النائب خالد بشر
و عدد من الاتفاقيات .
وجاء في طلب رفع الحصانة مذكرة من
المحامي أحمد عبد الرؤوف موسي وكيلا عن مصطفي عبد الجليل ضد النائب خالد بشر
،
والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6
مليون و 175 ألف جنيه و إصداره أمر بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه ، وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد
بشر بما يفيد سداده مديونيات الشيكات .