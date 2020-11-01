الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العقوبة والغرامة تنتظر "كهربا" وفقا للائحة

استاذ جراحات سمنة يكشف عن مميزات عملية تكميم المعدة

بعد استقالة الزناتى.. موعد إجراء قرعة الموسم الجديد

بدعم من الدفاع والداخلية و الآثار انطلاق مهرجان " رسالة سلام من مصر إلي العالم "

بالفيديو.. سائق يدهس المارة بطريقة عشوائية

تفاصيل جديدة حول إصابة فهد المولد في مباراة الاتحاد والأهلي

"بادجى" يصدم مجلس الأهلى

هلع في بريطانيا عقب إعلان الإغلاق التام

القوي العاملة تحصل 111 مليون جنيه مستحقات المصريين بالأردن

صادم.. السبب الحقيقي لخلاف السعودية اسيل عمران مع رامز جلال

ADS
 

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأحد، 01-11-2020 01:52 م متابعات- الدويني فولي
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن رفضها طلب النائب العام برفع  الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب .
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بخصوص رفع الحصانة عن النائب خالد بشر و عدد من الاتفاقيات .
وجاء  في طلب رفع الحصانة مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسي وكيلا عن مصطفي عبد الجليل ضد النائب خالد بشر ، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 مليون و 175 ألف جنيه و إصداره أمر بعد صرف  تلك الشيكات بسوء نية منه ، وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر بما يفيد سداده مديونيات الشيكات .


 

إقرأ ايضا

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

"المجموع وحده لايكفي".. شروط الالتحاق بجامعة الملك سلمان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

يييييييييييييي

"السيدة روحية" لوزير الأوقاف : دا طلبي الوحيد

أخبار متعلقة

ارشيفية

انطلاق المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب

824668

خليل الصالح:« اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله»