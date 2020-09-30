الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

بعد سجنه عامًا.. حكم قضائي جديد يُنصف محمد رمضان

«زمردة»: كنت بمارس الرذيلة في السيارة بعلم والدتي

أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

السعودية... مجلس الشورى يوافق على "التشهير بالمتحرشين"

السعودية.. افتتاح أول مقهى يسمح باصطحاب الكلاب

القاهرة تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوربي

البرلمان: فقدنا زعيما أسهم بمواقفه الخالدة في دعم قضايا العرب

ارشيفية
البرلمان
 
الأربعاء، 30-09-2020 02:38 م متابعات- أمينة عبد العال
نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بمزيد من الحزن والأسى، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وقدم وهدان، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، وأعضاء حزب الوفد، خالص العزاء إلى آل صباح وجميع الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، في وفاة المغفور له بإذن الله صباح الأحمد.
وأكد "وهدان" في بيان له، أن الأمة العربية والإسلامية فقدت اليوم رجل وزعيم  أسهم بمواقفه الخالدة والثابتة في دعم قضايا العرب في جميع المحافل الدولية، كما لم يدخر أي جهد في سبيل رفعة دولة الكويت الشقيقة ووصولها لمكانة تستحقها، مشيرا إلى أن خسارته اليوم حدث جلل ليس للكويت وحدها وإنما للأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن الراحل كان له مواقفه المشرفة في دعم مصر ولم يتأخر ابدا عنها في العديد من المواقف السياسية والاقتصادية، وكذلك كان له دور بارز في حل الخلافات العربية بما كان يتمتع به من حكمه.
ودع "وهدان" ، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت الشقيقة ويوفق شعبها على طريق الخير والرخاء.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

القاهرة تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوربي

أثناء اليمين الدستورية.. بكاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حزنا على الأمير السابق

أثناء اليمين الدستورية.. بكاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حزنا على الأمير السابق

الرئيس السيسي

القباج: هذه خطة الرئيس لتطوير الصعيد

أخبار متعلقة

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

" جمال وعملات مطلية بالذهب".. ماذا تعرف عن هدايا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

أحمد فتحي سرور للمواطنين: اختار النائب اللي عينه مليانة

أحمد فتحي سرور للمواطنين: "اختار النائب اللي عينه مليانة"

الرئيس السيسي

برلماني : توجيهات السيسي بصرف منحة الـ500 جنيه أقوى رد على المشككين

ررررررررررررررررر

مرشحة: "نسبة المخدر ضعيفة جدًا عندى"

1040168968_0_30_3500_1920_1000x541_80_0_0_86fbca3cf502550e270e7f0ad79932ca

ملك الأردن يصدر قرارًا بحل مجلس النواب

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب