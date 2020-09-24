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"البحوث الإسلامية": مشاهدة قنوات الإخوان حرام شرعًا

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
عبد الله النجار
الخميس، 24-09-2020 09:47 ص إيمان هاني

أكد عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن مشاهدة قنوات الإخوان الإرهابية "حرام شرعًا" لأن مشاهدتها فتنة، ويجب على كل إنسان يخاف على دينه ووطنه أن يغلقها ويستدير عنها، لأن مشاهدتها مثل مشاهدة لقطات منافية للأخلاق، وأن هذه القنوات منافية للوطن والدين.
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن استخدام الأطفال الأبرياء وهم على فطرتهم، هي جريمة قاتلة يحرمها الدين والمواثيق الدولية، لا سيما أنها جريمة من أبشع الجرائم.
وتابع متحدثا عن الجماعة: "هؤلاء لم يربوا في بيوتهم، وليس لهم دين، ويحاولون التقليل من المشروعات العظيمة التي يتحدث عنها العالم أجمع ويشيد بها، وأنا أشعر بالعار أن هؤلاء الخونة مصريون فهم عار على مصر والإنسانية".

 

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