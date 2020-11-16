البحوث الإسلامية: ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه

الإثنين، 16-11-2020
12:35 م
إيمان هاني
أقال عبد الله النجار
عضو مجمع البحوث الإسلامية
، إن ما يردده
الإخوان
، بشأن أن المسلمين هم أعضاء الجماعة فقط ، هذا كلام ليس بغريب على فاجر، ويجعلهم
عار على الإنسانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى
ببرنامج
"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد
، أن الإخوان
تجردوا من أبسط معاني
الإنسانية وتبنوا كل المعاني الدنيئة، مردفا :"ما يقوله الإخوان
لم يقله الشيطان
نفسه".
وتابع: "الإخوان
في تركيا يلبسون أرقى الماركات ولم
يأتوا بهذه الأموال من بيوت أبوهم وإنما باعوا الدين وقبضوا ثمنه حيث إنهم يجيدوا المتاجرة
بالدين واللعب على مشاعر الناس ".