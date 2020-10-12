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الباز: " مش هنحكي في المحكي"

محمد الباز
الباز
 
الإثنين، 12-10-2020 10:53 ص إيمان هاني


عقب الإعلامي محمد الباز، على محاضرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الندوة التثقيفية الـ32 تحت عنوان "مصر بين الماضي والمستقبل".
وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" ،: "البعض يحاول توريط رئيس الوزراء بأنه يعتذر للعهد الملكي، عندما قارن بين مصر قديمًا وحديثًا، وازاي كان التعليم والصحة في الخمسينات أفضل وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم".
وأضاف ، قائلا  : "بعدها بدأت الأمور تدهور، وهنا رئيس الوزراء كان يرصد كيف تدمرت مصر بسبب الزيادة السكانية، ولكن هذا لا يعني أن رئيس الوزراء يفضل العهد الملكي عن ثورة يوليو، وهذه النغمة بدأت تنتشر وبدأ العزف عليها".
وتابع:" الخلل جاي من أن هناك قيادة سياسية وإدارة تنفيذية تنظر إلى المستقبل ويقابلها إدارة مجتمع متمسك بماضيه، ما تبصوش للماضي مش هنحكي في المحكي".

 

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