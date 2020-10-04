الباز: كشفنا عورة الإخوان

قال الإعلامي محمد الباز، إن روح أكتوبر لا تتمثل في الانتصار فقط، لكن في قدرة المصريين على الانتصار رغم كل الصعاب.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الدولة المصرية على مر العصور رغم المشاكل والمؤامرات والتحريض إلا أن الدولة تنتصر دائما بوعي أبنائها".

وتابع: "إعلام الإخوان المحرض دائما على الدولة المصرية، يحاول بكل الطرق تشتيت المصريين وتزييف وعيهم، معقبا: "لما توصل بحد يقولك هي مصر فيها ايه عشان حد يتآمر عليها، فدا نجاح للمتآمرين اللى وصلولك أن بلدك ملهاش قيمة".

وواصل حديثه قائلا:" نزول المصريين للشوارع وهتافهم للدولة، كشف عورة جماعة الإخوان".

