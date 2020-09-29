الانعقاد يوم الخميس.. دعوة عاجلة من السيسي للنواب

الثلاثاء، 29-09-2020
07:16 م
أحمد سالم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب
للانعقاد
لدور الانعقاد
السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب
للانعقاد
للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد
العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد
بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.