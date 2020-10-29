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الإفتاء: الرئيس السيسي يستنكر أعمال أهل الشر

دار الإفتاء المصرية
الإفتاء
 
الخميس، 29-10-2020 01:15 م إيمان هاني
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استنكر خلال كلمته كل التصرفات الهوجاء الإرهابية.
و أضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المٌذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا:" اهل الشر من كافة الاتجاهات يريدون اللعب بالأمور الدينية وخلق الفتنة من أجل مصالح حزبية، وينبغي أن يتنبه الجميع بهذا، وتعبير عن الحب للرسول لابد أن يكون تعبير راقي، ليعبر عن اخلاق الدين الإسلامي".
 وتابع:" قضية الوعي هي تضم قضية تعمير الأرض، كما أن أهل الشر يريدون أن يؤطروا الإساءة بالرسول للعب بالأمور الدينية من أجل تحقيق المصالح السياسية".

 

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