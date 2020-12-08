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الإعلام الفرنسي : " السيسي " قاهر الإخوان .. حليف لـ" باريس "

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي
 
الثلاثاء، 08-12-2020 12:45 م متابعات- أمينة عبد العال
أشاد الإعلام الفرنسي بالقمة الثنائية المصرية الفرنسية التي عقدت في قصر الإليزيه ، بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .
وقالت الإذاعة الفرنسية الدولية أن الدعم الفرنسي لمصر لن يكون مشروطا من أجل المساعدة في محاربة الإرهاب ، لافتة إلي أن تصريحات ماكرون تظهر أن باريس والقاهرة يدا بيد في مواجهة الأزمة في ليبيا و أن القمة المصرية الفرنسية أن الرئيسين في جبهة موحدة ضد سياسة تركيا الإقليمية ، حسبما نشرت " الوطن " .
و غردت مارين لوبان ، زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية قائلة : الرئيس السيسي الذي واجه تمدد الإخوان المسلمين في بلاده يجب أن يكون حليفا أساسيا لفرنسا ، خاصة في الملف الليبي .
فيما أكدت صحيفة " لو فيجارو " الفرنسية أن مصر قطب للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لافتة إلي أن الإليزيه يري أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هو تقوية الشراكة الإستراتيجية ،لافتة إلي أن السيسي دافع عم القيم الدينية باعتبارها مقدسة والأعلى مقارنة بالقيم الإنسانية الوضعية وطالب باحترام عقيدة الآخرين وعدم جرحهم .
أما صحيفة "لا كروا" الفرنسية فقالت أن باريس بسطت السجادة الحمراء لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساء الأحد حتى الثلاثاء للمرة الثانية خلال 3 سنوات .
 

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