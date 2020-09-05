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الإسكان: أغلى طلب تصالح بـ 5000 جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الإسكان
 
السبت، 05-09-2020 10:00 م أحمد سالم
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن اللجنة التي تعاين المباني المخالفة تتاكد من سلامة العقار وحالته الانشائية، مضيفا:" لا تصالح في اي مبنى قد يهدد حياة المواطنين".

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طلب التصالح بحد اقصى 5 آلاف جنيه  في أرقى منطقة في مصر ".

وتابع رأفت شميس:" تم الغاء اي اعتماد لاي جهة على اي مستند مطلوب في التصالح ".

واكمل رافت شميس:" في حالات التطبيق الفعلي هناك تضخيم لبعض الأمور في التصالح على المخالفات ".

ولفت رافت شميس:" علينا تأهيل اللجان التي تعاين مخالفات البناء، وبعض المسؤولين والجهات يصعبون الامور على المواطن الذي يطلب التصالح ".

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