الإخوان في اليمن يستهدفون الزعيم جمال عبدالناصر

السبت، 03-10-2020
04:38 م
أقدمت مليشيا الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي الموالية لإيران، على تغيير أسماء الشوارع والمدارس التي لها صلة بمصر العروبة وزعيمها الراحل جمال عبد الناصر
.
وقال شهود عيان في محافظة تعز وسط اليمن
، إن جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على اجزاء واسعة من المحافظة تحت عبائة الشرعية اليمن
ية وضعت يافطة كبيرة وسط احد أكبر الشوارع في المحافظة، مستبدلين اسم شارع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر باسم شارع بالشهداء، ما آثار استهجان السكان.
وأوضح مصدر في المجلس المحلي بمحافظة تعز ، إن توجيهات صارمة صدرت من الحاكم العسكري للمحافظة القيادي الإخواني عبده فرحان سالم، بتغيير اسم شارع جمال عبدالناصر لصلته ما اسماه بمصر جمال عبدالناصر ومصر السيسي اللذين كشفا إرهاب الإخوان وخطورتهم على الأمن القومي العربي، وانتقاما من مصر لمساندتها لليمن واليمن
يين.
وفي ذات السياق، وضمن التنسيق الإخواني الحوثي باستهداف الأسماء التي لها علاقة بالزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، كانت المليشيا الحوثية قد اقدمت على تغيير اسم جمال عبدالناصر إلى اسماء إيرانية وقيادات حوثية.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت مليشيا الحوثي، قرارا تضمن بتغيير الأسماء الأجنبية والعربية لمدارس أهلية وخاصةذات المسمى الأجنبي أو تحمل اسم دولة أو شخص من دول التحالف في مناطق سيطرتها.
وأشار تربيون إلى أن القرار يعني استهداف أسماء عشرات المدارس، بعضها بأسماء دول أو شخصيات عربية، أسوة بقرارات سابقة بتغيير أسماء تاريخية، عربية وإسلامية، لمدارس حكومية بأسماء شخصيات تعتبرها المليشيا الموالية لإيران مقدسة وفقا لفكرها الطائفي.