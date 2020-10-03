السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

"علماء المسلمين" يرد على تصريحان "ماكرون"

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

بالفيديو.. لأول مرة في السعودية.. مقهى لعشاق الكلاب

إعادة فتح مساجد غزة

فنانة شهيرة تثير الجدل بملابسها أثناء تقديم العزاء في أمير الكويت

الإخوان في اليمن يستهدفون الزعيم جمال عبدالناصر

hdbdlnsr
الإخوان في اليمن يستهدفون الزعيم جمال عبدالناصر
 
السبت، 03-10-2020 04:38 م
أقدمت مليشيا الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي الموالية لإيران، على تغيير أسماء الشوارع والمدارس التي لها صلة بمصر العروبة وزعيمها الراحل جمال عبد الناصر.

وقال شهود عيان في محافظة تعز وسط اليمن، إن جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على اجزاء واسعة من المحافظة تحت عبائة الشرعية اليمنية  وضعت يافطة كبيرة وسط احد أكبر الشوارع في المحافظة، مستبدلين اسم شارع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر  باسم شارع بالشهداء، ما آثار استهجان السكان.

وأوضح مصدر في المجلس المحلي بمحافظة تعز ، إن توجيهات صارمة صدرت من الحاكم العسكري للمحافظة القيادي الإخواني عبده فرحان سالم، بتغيير اسم شارع جمال عبدالناصر لصلته ما اسماه بمصر جمال عبدالناصر ومصر السيسي اللذين كشفا إرهاب الإخوان وخطورتهم على الأمن القومي العربي، وانتقاما من مصر لمساندتها لليمن واليمنيين.

وفي ذات السياق، وضمن التنسيق الإخواني الحوثي باستهداف الأسماء التي لها علاقة بالزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، كانت المليشيا الحوثية قد اقدمت على تغيير اسم جمال عبدالناصر إلى اسماء إيرانية وقيادات حوثية.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت مليشيا الحوثي، قرارا تضمن  بتغيير الأسماء الأجنبية والعربية لمدارس أهلية وخاصةذات المسمى الأجنبي أو تحمل اسم دولة أو شخص من دول التحالف في مناطق سيطرتها.

وأشار تربيون إلى أن القرار يعني استهداف أسماء عشرات المدارس، بعضها بأسماء دول أو شخصيات عربية، أسوة بقرارات سابقة بتغيير أسماء تاريخية، عربية وإسلامية، لمدارس حكومية بأسماء شخصيات تعتبرها المليشيا الموالية لإيران مقدسة وفقا لفكرها الطائفي.
 

إقرأ ايضا

الدكتور أحمد كريمة

تعليق قوي لـ"كريمة " على ضرب الزوجات لأزواجهن

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "وزيرة الصحة متنكدة"

طارق جميل سعيد

والد المحامي طارق جميل سعيد يكشف عن أخطر رسالة وجهها لنجله قبل القبض عليه

أخبار متعلقة

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

نجل عبد الناصر: الحمد لله إنه مد في عمري لأري عهد السيسي

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

ما علاقة السيسي.. ابنة عبد الناصر تكشف سرا عن والدها لأول مرة

الكويت تمنع مواطني 3 دول من دخول أراضيها

من بينهم دولة عربية.. الكويت تمنع مواطني 3 دول من دخول أراضيها

يوسف والي

وفاة يوسف والي بعد صراع مع المرض