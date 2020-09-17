الإبراشي: هذه هي الدولة التى قصدها السيسى بمساعدتها 100 عام

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن الدولة التي تحدث عنها الرئيس السيسي ،أمس، قائلا :"إن مصر ساندت إحدى الدول كثيراً لدرجة أنك لا تجد أحد بها تعلم أو تولى وظيفة إلا من خلال مساعدات مصر و مرة هذه الدولة ولكن لم يذكرها وهى قطر.

وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الدولة رغم صغر حجمها إلا لديها مال كثير، بالإضافة إلى أنها قابلة أن يستخدمها البعض للهجوم على مصر، معقبا :"دولة لا تستطيع أن تراه إلا بالميكروسكوب وهى قطر".

وتابع: "محدش عنده دم فى هذه الدولة ويقول أن مصر العظيمة لا تستحق أن ننال منها أو نسعى لهدمها ،لأنها هى من سعت كثيراً فى البناء والتعليم لنا على مدى مئة عام".

