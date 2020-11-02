الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 02:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

ADS
 

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

الإبراشي
وائل الإبراشي
 
الإثنين، 02-11-2020 12:47 ص المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي بمثابة مشروع عملاق سينقل مصر نقلة مختلفة وسيخفف العبء عن العاصمة التاريخية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لم تعطل المشروعات القومية التي تعمل عليها مصر ومنها العاصمة الإدارية.
وأستكمل "الإبراشى": "الكورونا لن تعطلنا وهذه هي الرسالة التي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يقولها وهو يتفقد عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن جائحة كورونا التي عطلت العالم لم تعطل المشروعات القومية في مصر، مشيراً إلى أن مهما كانت المعوقات الناتجة عن الجائحة لن تعرقل مسيرة التنمية واستكمال بناء المشروعات الكبرى من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

 
 

إقرأ ايضا

هالة زايد

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

محمد معيط

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

العليا للانتخابات للنواب الجدد: المهمة لم تعد سهله

أخبار متعلقة

2020_8_24_8_28_40_753

«هيكل» يتحدث عن الحوار مع تركيا: لا خلاف بين الشعبين

فلللللللللل

فتاة تفقد بصرها بسبب عملية تنظيف البشرة ..شاهد التفاصيل

أرشيفي

مدرس يقفز من الطابق الثالث و السبب صادم

رانيا المشاط

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

كامل الوزير

رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

26467a4071d73c690bf4f446a3728999

سر علاج "ترامب" من كورونا سريعًا.. مفاجأة