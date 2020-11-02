الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

الإثنين، 02-11-2020
12:47 ص
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي وائل الإبراشي
، إن العاصمة الإدارية
الجديدة هي بمثابة مشروع عملاق سينقل مصر
نقلة مختلفة وسيخفف العبء عن العاصمة التاريخية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا
لم تعطل المشروعات القومية
التي تعمل عليها مصر
ومنها العاصمة الإدارية
.
وأستكمل "الإبراشى": "الكورونا
لن تعطلنا وهذه هي الرسالة التي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يقولها وهو يتفقد عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية
الجديدة".
وأضاف "الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصر
ي، أن جائحة كورونا
التي عطلت العالم
لم تعطل المشروعات القومية
في مصر
، مشيراً إلى أن مهما كانت المعوقات الناتجة عن الجائحة لن تعرقل مسيرة التنمية واستكمال بناء المشروعات الكبرى من أجل مستقبل أفضل للبلاد.