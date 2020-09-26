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الإبراشي: فيه ناس هتتظاهر بشكل عفوي وتلقائي

الإبراشي
الإبراشي
السبت، 26-09-2020 10:29 ص إيمان هاني
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري يوجه صفعات تلو الأخرى ضد الإخوان منذ 7 سنوات، موضحًا أن هناك أموالا تتدفق وقوى إقليمية تساعدهم ولا تريد أن تتقدم مصر إلى الأمام.

وأضاف "الإبراشي" خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "الإخوان يتاجرون بأزمات المواطنين، خاصة المواطن البسيط الذي لديه مشكلة، ولكن الدولة تتعامل مع المواطن وتقدم له تسهيلات كثيرة".

وتابع: "لو حد يسألني فيه مشكلة، أه فيه مشكلة في أزمة التصالح على البناء، ويتم حلها في سياق وطني، وفيه ناس يمكن أن تحتج وتتظاهر بشكل عفوي وتلقائي".


 

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