الإبراشي: فيه ناس هتتظاهر بشكل عفوي وتلقائي

السبت، 26-09-2020
10:29 ص
إيمان هاني
قال الإعلامي وائل الإبراشي
، إن الشعب المصري يوجه صفعات
تلو الأخرى ضد الإخوان
منذ 7 سنوات، موضحًا أن هناك أموالا تتدفق وقوى إقليمية تساعدهم
ولا تريد أن تتقدم مصر إلى الأمام.
وأضاف "الإبراشي
" خلال تقديمه برنامج "التاسعة"،
عبر القناة الأولى
المصرية، قائلا: "الإخوان
يتاجرون بأزمات المواطنين، خاصة
المواطن البسيط الذي لديه مشكلة، ولكن الدولة تتعامل مع المواطن وتقدم له تسهيلات كثيرة".
وتابع: "لو حد يسألني فيه مشكلة، أه فيه مشكلة في أزمة التصالح على
البناء، ويتم حلها في سياق وطني، وفيه ناس يمكن أن تحتج وتتظاهر بشكل عفوي وتلقائي".