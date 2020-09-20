الأحد، 20-09-2020
09:16 ص
إيمان هاني
قال
الإعلامي وائل الإبراشي
، إن جماعة الإخوان
تسعى بشكل عبثى لتكرار سيناريو الدعوى إلى التظاهرات
الموسمية ويعلنون أنها
التظاهرات
الأخيرة وأيام الحسم ،معقبا:" كل شوية يكلموك عن العاصفة التى لا تأتى
ويوم الحسم الذى لا يحسم ولكن هذا ما اعتدنا عليه طيلة السنوات السبع الماضية".
وأضاف
"الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة
الأولى
المصرية، قائلًا :"حتى تشوف أعداد المتظاهرين من جماعة الإخوان
التى يدعون
لها فأنت فى حاجة إلى ميكروسكوب لرؤيتها أو ملقاطًا لأنها دعوات فقاعية لا وجود لها
على أرض الواقع".
و
تابع :" الإخوان
تلجأ الآن إلى صناعة الفيديوهات المفبركة التى تصور للمشاهد أن
هناك غضب عارم، على خلاف الحقيقة تمامًا، معقبا:" لما تسأل الإخوان
ى أنت وظيفتك
أيه يقولك الدعوة إلى تظاهرات
فى مصر".