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الإبراشي: دعوات الجماعة الإرهابية دائماً ما تتحطم أمام إرادة الشعب

الإبراشي
وائل الإبراشي
الخميس، 24-09-2020 11:19 م المصريون ـ متابعات
حذر الإعلامي وائل الإبراشي، من دعوات الخسة التي تنطلق من قنوات الإخوان المشبوهة التي تبث من تركيا.
وشدد على أن الجماعة الإرهابية دائماً ما تفشل في خططها الرامية إلى تدمير الدولة المصرية أمام إرادة الشعب المصرى، وتابع:"لا يمكن للشعب المصري الذي أسقط الإخوان أن يسمح لهم أن يتاجروا بقضيته مره أخرى، حتى لو فيه أزمات ومشاكل الشعب المصري يناقش قضاياه تحت مظلة وطنية".
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تجيد إلا صناعة الفوضى ولكن المصريين لديهم حث وطني يفوت الفرصة على الجماعة الإرهابية، وتابع:" أصوات الخسة والخيانة لن تؤثر في الداخل المصرى ..الإخوان لديهم حالة من الهيستريا بسبب فشلهم".
وأكد "الإبراشى"، أن الثورة التي تدعوا لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا في خيالات الإخوان، وتابع:" الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصري، وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذي يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى.
 

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