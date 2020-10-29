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الإبراشي: الرئيس قال اللي عايز يقتدي بالرسول يفعل هذا الشيء

الإبراشي
الإبراشي
 
الخميس، 29-10-2020 01:22 م إيمان هاني
أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حملت رسائل عدة لا تتعلق بالدين فقط بل بواقعنا ومشاكلنا وأزماتنا، ومنها ما حدث في فرنسا عندما تم الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قائلا :" الرئيس تحدث بشكل واضح تماماً وقال إن اللى عاوز يقتدى برسول الله عليه أن يقتدى بسلوكه واخلاقه ".
وتابع:" هناك من يقتل في سوريا والعراق وليبيا، وأياديهم مخضبة بالدماء ومن ثم يصرخون "واه رسول الله"، وتساءل قائلاً: "كيف ذلك وأن الإسلام عصم الدماء هو أول شيء يجب أن يتعلمه المسلم من رسول الله".


 

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