الأحد 18 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء سيدة طفليها في النهر

أول قرار لـ موسيماني بعد العودة للقاهرة

أطباء يكشفون العلاقة بين شعر الظهر و "كورونا"

إذا عجزت عن شم هذه الروائح فهذا يعني إصابتك بـ" كورنا"

أول إمرأة سعودية تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية بشكل فردي

مفاجأة .. مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

ضربة موجعة للأهلى فور عودته لمصر

تصريحات صادمة لرئيس الشيشان عن المدرس المقتول

"الأوقاف" عن إمام بهاء سلطان : مراهقة شبابية و سنحقق معه اليوم

محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

الإبراشي: أنا أول من هاجم هذا الوزير وقولت دا وزير الكورونا

الإبراشي
الإبراشي
 
الأحد، 18-10-2020 12:25 م إيمان هاني


أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك حالة من الغضب والاستهجان من قبل العاملين في قطاع الإعلام تجاه الوزير أسامة هيكل، معقبا: "أول من هاجم أسامة هيكل كنا نحن في هذا البرنامج، ولم يكن هجوم لمجرد الهجوم ولكننا قلنا أنه أصبح وزير الكورونا ولم يعد يهتم إلا بتلميع الورنيشى في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحكومة ".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإعلام يتطلب تفكير الوزير من أجل معالجة مشاكل وهموم الإعلام، بينما الوزير استهلك نفسه في مؤتمرات التلميع وترك الفتن التي كان يشعلها البعض.
 وتابع :"على سبيل المثال إشعال الفتنة بين المجتمع والأطباء وبين الأطباء ووزارة الصحة إلى جانب المؤامرات التي تواجه مصر".

وشدد "الإبراشي"، على أن خلافه مع وزير الإعلام ليست شخصية ولكنها متعلقة بالمهنة، لافتًا إلى أن هذه الوزارة هي وزارة حرب والتاريخ يقول ذلك، وكان يجب على الوزير وضع استراتيجية للإعلام المصري بمختلف أنواعه من أجل مواجهة المخططات التي تحاول النيل من مصر وشعبها بدلًا من تلميع نفسه.
 

إقرأ ايضا

ءءءءءءءءءء

"الأوقاف" عن إمام بهاء سلطان : مراهقة شبابية و سنحقق معه اليوم

الإعلامي محمد الباز

محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

مجلس الشيوخ

عاجل.. بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ

أخبار متعلقة

ططططططططططط

"طب طنطا" يكشف تفاصيل إعادة زرع كف يد مبتورة

أسامة هيكل - رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي

أسامة هيكل: الدولة حريصة على رفع الوعي البيئي في المجتمع