الإبراشي: أسف إني هقولكم الكلام دا

الجمعة، 04-09-2020
01:45 م
إيمان هاني
أكد
الإعلامي وائل الإبراشي
، أن الحصانة الحقيقة لمواجهة الشائعات هي" وعى المواطن".
و
أضاف "الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة
الأولى
المصرية، بأنه يجب على المواطن أن يتعامل مع ما يبث على السوشيال على أنها ليست
حقائق مسلم بها بل أمر يجب التدقيق فيه والوقوف عنده.
وتابع
:" أنا أسف إني هقول لكم الكلام دا ، لكن للأسف هناك بعض المواطنين يسلمون بصحة كل ما يتم
تداوله عبر السوشيال ميديا.
وواصل
حديثه:" السوشيال ميديا أصبحت سلاحاً فى منتهى الخطورة، ويجب مواجهتها بوعى المواطن
،على المواطن أن يفند هذه الأكاذيب ويدقق بها ، ستجدها فقاعات تتلاشى بعد وقت وجيز".