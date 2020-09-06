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الإبراشى: مصر دائما الأولي في مساعدات الدول

الإبراشي
الإبراشي
 
الأحد، 06-09-2020 12:36 م إيمان هاني


أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدور المصري فى المنطقة العربية قديم ومستمر، موضحاً أن المساعدات الطبية إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وغيرها من الدول العربية الأخرى يأتى على خلفية العلاقات المصيرية والتاريخية.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "الدول تستمد قوتها من حجم تأثيرها وتضامنها مع الدول الأخرى فى النكبات والأزمات".
و تابع :"  موقف مصر ودعمها للسودان فى ظل ما تتعرض له من نكبات سواء من الفيضانات أو من التدخلات الخارجية، ليس أمر وليد اللحظة، ولكنه تاريخى ونابع من العلاقات المصيرية بين الشعبين".


وتابع: "مصر لها دور اجتماعي وتعاونى مع الشعوب دون أن يكون لها أجندات مثل بعض الدول والسودان فى حاجة إلى يد مخلصة ومصر تلعب دوراً فى هذا السياق خاصة وأن لنا تجارب طويلة فى ذلك"، مؤكداً أن مصر دائماً ما يكون لها دوراً كبيراً فى مساعدة الدول فى وقت الأزمات والمحن.

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