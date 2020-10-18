"الأوقاف" عن إمام بهاء سلطان : مراهقة شبابية و سنحقق معه اليوم

الأحد، 18-10-2020
01:02 م
إيمان هاني
عقب الدكتور جابر
طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف
، على إقناع إمام بوزارة الأوقاف
الفنان بهاء
سلطان ترك الغناء، والاتجاه نحو الإنشاد الديني، قائلًا :" تم إحالته إلى التحقيق،
لأن ما حدث رعونة ومراهقة شبابية من أمام شاب في مكتمل عمره".
وأضاف "طايع"،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع
على الفضائية "الأولى"، بأن الإمام انبهر من وجود الفنان بهاء سلطان
معه
في المسجد، وعندما تحدث "سلطان" مع الإمام في بعض الأحاديث الخاصة، أفشى
هذه الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر لا يصح.
وتابع:" الوزارة
ستحقق مع هذا الإمام اليوم ، وستعمل على تقويمه حتى لا يلجأ إلى طريق خاطئ ".