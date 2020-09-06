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الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء

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مخالفات البناء
 
الأحد، 06-09-2020 11:36 ص وكالات - الدويني فولي
حددت وزارة التنمية المحلية والإسكان الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح مع مخالفات البناء طبقا للقانون والجهات التي يتم تسليم الطلب إليها.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في ..
-  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.


- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.


-صورة الترخيص إن وجد.
 - إيصال سداد رسم فحص الطلب.

ويتم تقديم طلبات التصالح للجهات التالية:

 -الوحدات المحلية بالمحافظات.
- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.

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