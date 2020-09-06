الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء

الأحد، 06-09-2020
11:36 ص
وكالات - الدويني فولي
حددت وزارة التنمية المحلية
والإسكان الأوراق المطلوبة
لإتمام التصالح مع مخالفات البناء
طبقا للقانون والجهات التي يتم تسليم الطلب إليها.
وتتمثل الأوراق المطلوبة
في ..
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
-صورة الترخيص إن وجد.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ويتم تقديم طلبات التصالح للجهات التالية:
-الوحدات المحلية
بالمحافظات.
- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.