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الأنصاري: «كورونا لن يرحل وسيظل مع البشر»

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محمود الأنصاري
 
الأربعاء، 16-12-2020 03:36 م
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن فيروس كورونا لن يرحل ، وسيظل متواجدًا مع البشر.
وأضاف " محمود الأنصاري "  خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن الفيروس يسلك مسلك إضعافي متتالي ، أي إنه يتضاعف العشرات ، مشيرًا إلى أن في شهر إبريل الماضي من هذا العام ، كان يوجد إصابات يومية على مستوى العالم ، تبلغ حوالي 60 ألف حالة إصابة ، وكانت حالات الوفاة تبلغ حوالي 8000 حالة ، أي إن نسبة الوفيات كانت تمثل حوالي 12% من حالات الإصابة .

وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة ، أن الآن يتم تسجيل حوالي 600 حالة إصابة ، وحوالي 12 ألف حالة وفيات في اليوم ، وهذا يعني أن نسبة الوفيات انخفضت إلى 1.4% مقارنة بما كانت عليه في شهر إبريل الماضي من هذا العام .

وأشار " الأنصاري " ، إلى أن نسب حالات الشفاء إلى نسب حالات الإصابة في شهر إبريل الماضي كانت قليلة للغاية ، حيث كانت حوالي 23% من حالات الإصابة تتعرض للوفاة ، مشيرًا إلى أن حاليًا نسب الشفاء تتعدى الـ 97% ، ونسب الحالات الخطيرة انخفضت من 2.5% إلى أن أصبحت 0.5% .

 

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