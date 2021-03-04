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"الأرصاد" تحذر وتؤكد: باقي 16 يومًا على انتهاء فصل الشتاء

أمطار
أرشيفية
 
الخميس، 04-03-2021 10:55 ص إيمان هاني
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه باقي 16 يومًا على انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع".

ونوه "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن فصل الربيع هو فصل التقلبات الحادة والسريعة، لافتًا إلى أن فصل الربيع يسجل أعلى درجات الحرارة خلال العام.

وتابع: "نرى جميع الظواهر الطبيعية في اليوم الواحد خلال فصل الربيع"، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بداية من السبت، وارتفاع غدًا بمعدل درجتين عن اليوم بالقاهرة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات، لـ المواطنين،: "لا تخففوا ملابسكم، خلينا ماشيين جنب الحيط عشان البرد والكورونا".
 

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