الأحد، 18-10-2020
10:30 ص
المصريون
قام مؤخرا والد الفنانة والمطربة المصرية بوسي بالشكوى للفنان هاني شاكر
بإن ابنته قامت بمقاطعته ولا تساعده مادياً ويمد يده دائما للمساعدة من الغرباء،
وهي تتجاهله تماما.
ومن جانبه كشف المخرج مؤمن نور
انه يعتبر من اقرب اصدقاء الفنانة بوسي،
ويعرفها جيدا وان الحقيقة التي لا يعرفها احد ان هذا الاب قد رمى ابنته
"بوسي" في الشارع وكان لم يعطي
لها اي اموال، حتى انه كان لا يأكلها الطعام وكان هو في ذلك الوقت يعيش حياته ولا
يفرق معه اي شيء.
واكد مؤمن إن بوسي قد بدأت حياتها من تحت الصفر حرفياً، حتى انها كانت تنام
في كازينو في شارع الهرم بعد انتهاء شغلها كمغنية، وكانت عندما تتعرض لمشكلة تقوم
بالاتصال بوالدها وكان رده عليها الدائم "مليش دعوة اتصرفي".
وفي نهاية حديثه قال هذه شهادة حق لان بوسي تعرضت لظلم كبير من ذلك الرجل
لذا هي قابلت هذا الظلم بالجفاء وهذا وضع طبيعي جراء ما تعرضت له.