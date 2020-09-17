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استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن

استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن
استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن
الخميس، 17-09-2020 02:19 م عبد القادر وحيد- متابعات
اختلف العرافون في بيرو على نتيجة التنبؤ بفوز المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وقام العرافون بإستخدام الصور والبخور والزهور، لمعرفة النتيجة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ، والرئيس دونالد ترامب.
 كما قاموا بارتداء الملابس المتعددة الألوان والعقود ، وأنشدوا الأهازيج إلى " باتشاماما "أي الأرض الأم مع آلة موسيقية قديمة كي تمر الانتخابات بسلام.
وأكد البعض فوز " بايدن " لافتين إلى وجود أعمال سحر ضده ، فيما ذكر آخرون أن النبوءة تقول بفوز ترامب بعد أن قاموا بالطقوس وبخ الثعبان السم على صورته لمعرفة النتيجة المستقبلية.
يذكر أن آخر استطلاع رأي في الولايات المتحدة قد أكد تقدم بايدن بـ 9 نقاط حيث يزعم 50 % من الناخبين التصويت له مقابل 41 % لصالح " ترامب " .
كما تدور سجلات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث قال الأخير في إحدى تصريحاته أن الأمريكيين إذا انتخبوا ترامب سوف يكونون على موعد بمزيد من الفيضانات والحرائق.



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