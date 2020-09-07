ازعلوا ومتشتكوش".. إعلامي يرد على الغاضبين ممن تهدمت بيوتهم

ازعلوا ومتشتكوش".. الديهي يرد على الغاضبين ممن تهدمت بيوتهم



وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى المخالفين والذين خضعوا لإزالة التعديات طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019، بالكف عن الشكوى ومهاجمة أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ القانون.



وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، "من حق الحرامي يزعل، لكن ليس من حقه أن يستمر في سرقته والإبقاء على ما أخذ بدون وجه حق"، بحسب وصفه.



وتابع: "ازعلوا فالحقيقة مرة، وليس من حق المخالف مهاجمة الدولة وإلباس الحق بالباطل".