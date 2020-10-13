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ابرز تصريحات وزيرة الصحة بشأن الموجة الثانية لكورونا

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
 
الثلاثاء، 13-10-2020 09:23 م المصريون
ألقت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد كلمتها خلال المؤتمر المنعقد بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، وكانت من ابرز تصريحاتها أنها تستبعد الغلق الكامل في مصر في حال إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ولكنها تتوقع أن الوزارة ستصدر قرارات حاسمة بشأن غلق الأماكن التي سيزيد فيها أعداد الإصابات بشكل مبالغ به.
ومن جانبها وجهت رسالة إلي أولياء الأمر مع بداية العام الدراسي الجديد مشدده على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية وإرتداء الكمامات والتطعيمات في مواعيدها للأطفال.
وأكدت على إن جميع العاملين في المدارس تم تدريبهم للتعامل مع الطلاب اثناء ازمة كورونا، وهذا شىء مطمئن.
وأكدت إن مصر مستعدة بجميع مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدني للموجه الثانية من كورونا لافتة إن نجاح مكافحة الفيروس تعتمد بشكل كبير على الشعب ومدى وعيه بالأزمة.
وأعلنت عن  تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازال هناك تطوير وتدريب للأطقم الطبية على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.
 

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