إيقاف تامر أمين بسبب «الصعايدة»

الجمعة، 19-02-2021
01:17 م
محمود أبوسعد
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين
، "آخر
النهار" الذي يعرض عبر قناة "النهار"، إلى حين استدعائه والتحقيق معه، وذلك حين يوم
الأحد المقبل، على خلفية اتهامات له بإهانة الصعايدة
.
وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: «قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين
إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم
الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم
القيم السلوكية والأخلاقية».
وأكد المجلس في بيانه، على احترامه الكامل لأهالي الصعيد الذين
يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة
وجاء قرارا المجلس عقب الغضب الجماهيري الكبير على السوشيال ميديا من
أهالي الصعيد بسبب تصريحات تامر أمين
في برنامجه والذي قال فيها: «في الريف وفي
الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات
يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات»