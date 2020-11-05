الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

سبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب. مفاجأة

الذهب يرتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة تزامنًا مع انتخابات أمريكا

إنطلاق التدريب البرمائى المشترك بين مصر وبريطانيا

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

تفاصيل جديدة وصادمة في "استمناء" معيد على طالبة بالشرقية

الدولار يواصل الاستحواذ على الاهتمام بهذه الأسعار أمام الجنيه

الأهلى يقترب من حسم صفقة لاعب صن دوانز

"بن شرقي" يزين قائمة المغرب واستبعاد نجم الأهلى الجديد

ADS
 

إيران تسخر من انتخابات أمريكا وتظاهرهم بالديموقراطية

المرشد الإيراني وترامب
ايران
 
الخميس، 05-11-2020 06:02 م أحمد سالم
وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بـ"المسرحية"، ساخرا من الديمقراطية بها.

وكتب خامنئي في تغريدة على "تويتر": "يا لها من مسرحية! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي".

وأضاف: "في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هكذا هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قلل في وقت سابق، من أهمية انتخابات الرئاسة الأمريكية وما ستفرزه من نتائج ستحدد من سيكون ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة.
 

إقرأ ايضا

ءءءءءءءءءءءءءءء

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

أحمد موسي

أحمد موسى: "المواطن مش ناقص يدفع غرامة تاني"

أخبار متعلقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير النقل وهذه التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يحصل على جائزة جديدة بسبب أعمال التنمية

أوكراني

أوكراني يقبل أرض مصر فور نزوله من الطائرة

فيروس كورونا

لجنة مكافحة كورونا توضح طريقة انتقال الفيروس عبر الهواء