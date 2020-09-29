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إعلان الحداد العام في مصر

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الكويت
 
الثلاثاء، 29-09-2020 05:04 م
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة ٣ أيام لوفاة أمير الكويت.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء وفاة أمير البلاد بعد صراع مع المرض.
 

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