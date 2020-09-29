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ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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إعلان الحداد العام في مصر
الكويت
الثلاثاء، 29-09-2020
05:04 م
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة ٣ أيام لوفاة
أمير الكويت
.
وأعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء وفاة أمير البلاد بعد صراع مع المرض.
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أمير الكويت
وفاة امير الكويت
وفاه امير الكويت اليوم
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