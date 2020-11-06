الجمعة، 06-11-2020
02:45 م
إعلامي يحرج مسئول رفض الظهور معه: " أنت مبتتكشفش على قنوات يا دكتور "
طرح الإعلامي محمد
موسى، سؤالا على القائمين على مهرجان الجونة
السينمائي، مفاده لماذا لم يتم عزل الفنانين
المشاركين في المهرجان، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا
لعدد من الفنانين.
وأضاف محمد موسى
خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث
اليوم، إن نقيب
الممثلين أشرف زكي لا يجيب على اتصالات بهذا الشأن، وحين تواصل معه البرنامج، رفض التعليق
على الواقعة، قائلا: "أنا مبدخلش مكالمات مع القنوات".
وتابع محمد موسى
موجها حديثه لنقيب المهن التمثيلية:
"أنت مبتتكشفش على قنوات يا دكتور، بتتكسف، دا أنت نقيب الممثلين، طيب بذمتك مش
مكسوف من اللي حصل في الجونة" ، مردفا :" لما نقيب المهن التمثيلية يرفض
التحدث للقنوات، يبقى يترك منصبه فورا".