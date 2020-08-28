إعلامي عن غرامة انتخابات الشيوخ : الناس اللى على باب الله هتدفع إزاى

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الجمعة، 28-08-2020 02:47 م إيمان هاني
أكد الإعلامي محمد على خير، أن أى نظام سياسى يسعى إلى مشاركة أكبر عدد من الناخبين، ولكن لابد هل يحق لى كناخب أن أقدم تظلم، وأكشف عن أسباب امتناعى، أكيد الـ 54 مليون، نصفهم سيقدموا هذا التظلم، فما هى الجهة التى ستتلقى هذه التظلمات، وأيضا هل سنرهق النظام النيابى بهذه الأمور، وكيف نشارك فى انتخابات لا نعرف فيها المرشحين،.
كما أن معروف أن انتخابات الغرفة الثانية، عادة لا تلقى إقبال من الناخبين فى كل دول العالم، والنسب فى العالم 3 أو 4 %.
وأضاف خلال برنامجه، "المصرى أفندى"، على شاشة القاهرة والناس، قائلا :"هذا النظام "ترهيب"، ففى أيام المشير حسين طنطاوى، ذهب الجميع في الاستفتاء على الدستور، وأيضا انتخابات الرئاسة الجميع يذهب، فالمواطن يكون لديه إحساس، فهناك من يعملون "على بابا الله" هل المطلوب أن يدفع هذا المواطن 500 جنيه بالإضافة إلى أبنائه وزوجته".
وتابع :"لابد أن تؤخذ الأمور من باب الترغيب وليس الترهيب، وعلينا أن نوجد حوافز، وليس عقوبات، فهناك 10 دول فى العالم يطبقوا الانتخاب الإلزامى، من بين 200 دولة".




 

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