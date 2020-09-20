إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة

الأحد، 20-09-2020
10:42 ص
عبد القادر وحيد
قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معروف إن سبب أزمة القضية الفلسطين
ية هو
عدم نضج العرب
والفلسطين
يين معا.
وكتبت معلوف
في سلسلة تدوينات على حسابها في تويتر: "منذ 1948 مرورا
بانتكاسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وصولا إلى اتفاقية كامب ديفيد 1978 كان الرفض أيضا
لمشروع الأرض مقابل السلام وأخيرا اتفاق أوسلو بين إسرائيل وفلسطين
1993 الذي لم
يحقق السلام المنشود".
وأضافت أنه إذا كانت هناك محطات مرت بها القضية الفلسطين
ية منذ 1948 وحتى
اليوم فهذا يعود للنظرة الغير ناضجة آنذاك للفلسطين
يين والعرب
معا.
وتابعت في حديثها: أتذكر تعقيب الزعيم العرب
ي الحبيب بورقيبة
على قرار
التقسيم الذي يعطي نصف الأرض للعرب علينا أن نقبل ونطالب.. ولكن التعنت القومي
وقتها طغى على صوت العقل، بحسب قولها.
وقالت معلوف
: يقولون لي علي التفريق بين السلطة الفلسطين
ية والفلسطين
يين
اعلم ذلك وأي انتقاد هو موجه للسلطة والفصائل معاً وأريد أن أقول بالمناسبة إنه لم
تحظَ قضية في العالم بالدعم اللامحدود من قادة دول الخليج كما حظيت القضية
الفلسطين
ية وعبر التاريخ وهذا الواقع لا يحتاج إلي نقاش.
وأشارت معلوف
إلى أنه منذ تلك الفترة وحتى اليوم دخلت الأمة العرب
ية في
حروب وأزمات بل ومطامع إقليمية لتقسيمها وتحويلها إلي كانتونات فكان ما يسمى
بالربيع العرب
ي 2011 الذي لا زلنا نفقد فيه أوطانا ضاعت بفعل الفوضى والتدخلات
الخارجية في شؤوننا العرب
ية.
ونوهت أن رؤية دول الخليج كانت ثاقبة في التوجه لطريق السلام والتطبيع مع
إسرائيل والذي يوقف التمدد والتوسع الإسرائيلي فيما تبقى من الأراضي الفلسطين
ية
وإذا كانت هناك بعض أصوات النشاذ ضد الدول الخليجية فهي لا تمثل الشعب الفلسطين
ي
الكريم الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ويبادلنا بالمثل.