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إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة

إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة

إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة
إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة
الأحد، 20-09-2020 10:42 ص عبد القادر وحيد
قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معروف إن سبب أزمة القضية الفلسطينية هو عدم نضج العرب والفلسطينيين معا.
وكتبت معلوف في سلسلة تدوينات على حسابها في تويتر: "منذ 1948 مرورا بانتكاسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وصولا إلى اتفاقية كامب ديفيد 1978 كان الرفض أيضا لمشروع الأرض مقابل السلام وأخيرا اتفاق أوسلو بين إسرائيل وفلسطين 1993 الذي لم يحقق السلام المنشود".
وأضافت أنه إذا كانت هناك محطات مرت بها القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى اليوم فهذا يعود للنظرة الغير ناضجة آنذاك للفلسطينيين والعرب معا.
وتابعت في حديثها: أتذكر تعقيب الزعيم العربي الحبيب بورقيبة على قرار التقسيم الذي يعطي نصف الأرض للعرب علينا أن نقبل ونطالب.. ولكن التعنت القومي وقتها طغى على صوت العقل، بحسب قولها.
وقالت معلوف: يقولون لي علي التفريق بين السلطة الفلسطينية والفلسطينيين اعلم ذلك وأي انتقاد هو موجه للسلطة والفصائل معاً وأريد أن أقول بالمناسبة إنه لم تحظَ قضية في العالم بالدعم اللامحدود من قادة دول الخليج كما حظيت القضية الفلسطينية وعبر التاريخ وهذا الواقع لا يحتاج إلي نقاش.
وأشارت معلوف إلى أنه منذ تلك الفترة وحتى اليوم دخلت الأمة العربية في حروب وأزمات بل ومطامع إقليمية لتقسيمها وتحويلها إلي كانتونات فكان ما يسمى بالربيع العربي 2011 الذي لا زلنا نفقد فيه أوطانا ضاعت بفعل الفوضى والتدخلات الخارجية في شؤوننا العربية.
ونوهت أن رؤية دول الخليج كانت ثاقبة في التوجه لطريق السلام والتطبيع مع إسرائيل والذي يوقف التمدد والتوسع الإسرائيلي فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية وإذا كانت هناك بعض أصوات النشاذ ضد الدول الخليجية فهي لا تمثل الشعب الفلسطيني الكريم الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ويبادلنا بالمثل.
 

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