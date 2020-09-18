إسرائيل أول دولة في العالم تتخذ هذا القرار

الجمعة، 18-09-2020
01:59 م
عبد القادر وحيد- متابعات
وسط احتجاجات رافضة لعودة إلى الإغلاق
الشامل، أعلنت الحكومة
الإسرائيلية أنها ستفرض مجددا إجراءات الإغلاق
الكامل اعتبارا من الساعة الثانية ظهر
يوم لمدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.
وكانت الحكومة قد وضعت مساء أمس، اللمسات الأخيرة
لإجراءات الغلق، والتي تشمل حظر
الابتعاد عن المنزل لأكثر من 500 متر، إلا في حالات
استثنائية، وحظر
التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في أماكن مغلقة وأكثر من 20 شخصا في أماكن
مفتوحة.
كما تشمل حظر
زيارة الشواطئ وغيرها من الأماكن العامة،
حيث ستكون المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية والمنشآت الترفيهية مغلقة.
وأكدت الحكومة أنه سيجرى نشر ألف شرطي في الشوارع لضمان تطبيق
الإجراءات، وستفرض غرامات مالية على عدم ارتداء الكمامة وانتهاكات أخرى تخلّ بالإجراءات
الاحترازية.
كما أن القيود ستكون قائمة أثناء الأعياد اليهودية، منها
رأس العام الجديد الذي يبدأ اليهود الاحتفال به في 18 سبتمبر هذا العام، و"يوم
كيبور" (يوم الغفران) في 27 و28 سبتمبر، و"سمحات توراه" (بهجة التوراة)
يومي 9 و10 أكتوبر و"سوكوت" (عيد المظال أو عيد العرش) في أكتوبر أيضا.