إزالة ماركة مطعمها وفض شراكتها.. فنانة كويتية أساءت للسعودية

الخميس، 01-10-2020
01:00 م
عبد القادر وحيد
قال الإعلامي السعودي عبد الله السالم إنه تم إزالة ماركة مطعم الكويتية
المسيئة للسعودية وفض شراكتها.
وكتب السالم على حسابه في تويتر :" الكويتيه المسيئة للسعودية جاها الرد خلال 12 ساعة بإزالة ماركة مطعمها
وفض الشراكة معها من قبل الشريك السعودي.. رحم الله الشيخ صباح الأحمد
الصباح واسكنه فسيح جناته".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، قد شنوا هجوما، على
الفنانة الكويتية هيا الشعيبي
، عقب صورة نشرتها لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد
الجابر، رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقامت هيا الشعيبي
بنشر الصورة مرفقة حيث علقت عليها
بالقول : اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك" ، الأمر الذي
فسره البعض بأنها تسيئ للمملكة وتعتبر أن الحق مع أمير قطر والباطل مع السعودية
التي
قطعت علاقتها بقطر مع الإمارات والبحرين ومصر.
كما نشرت صورة أخرى، لأمير الكويت الراحل مع الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز مع عبارات العزاء التي قالها العاهل السعودي في الشيخ صباح الأحمد
الصباح، لكن ذلك لم يشفع لها ويجنبها الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل.
وعلق أحد رواد تويتر على ما ذكره الإعلامي عبد الله السالم قائلا :" لو
كل من يغلط على السعودية
يجيه الرد سريع لا يستطيع احد أن يتجرأ على قول أو فعل
مشين على السعودية
لأنها صاحبة فضل على الكل لكن يعلمون أن السعودية
حليمة".