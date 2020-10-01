الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعد الدين الهلالي: اوعه حد يقول إن صاحب الفتوى لا يخطيء

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

رسميًا الأهلى يعلن جهازه الجديد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال بدون "صلاح"

"شوبير": الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع "بلايلي"

" القرية المسحورة".."ربط العريس" وليلة دامية عقب حفل زفاف بالدقهلية

إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

إزالة ماركة مطعمها وفض شراكتها.. فنانة كويتية أساءت للسعودية

إزالة ماركة مطعم لكويتية أساءت للسعودية
إزالة ماركة مطعمها وفض شراكتها.. فنانة كويتية أساءت للسعودية
 
الخميس، 01-10-2020 01:00 م عبد القادر وحيد
قال الإعلامي السعودي عبد الله السالم إنه تم إزالة ماركة مطعم الكويتية المسيئة للسعودية وفض شراكتها.
وكتب السالم على حسابه في تويتر :" الكويتيه المسيئة للسعودية جاها الرد خلال 12 ساعة بإزالة ماركة مطعمها وفض الشراكة معها من قبل الشريك السعودي.. رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح واسكنه فسيح جناته".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قد شنوا هجوما، على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عقب صورة نشرتها لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقامت هيا الشعيبي بنشر الصورة مرفقة حيث علقت عليها بالقول : اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك" ، الأمر الذي فسره البعض بأنها تسيئ للمملكة وتعتبر أن الحق مع أمير قطر والباطل مع السعودية التي قطعت علاقتها بقطر مع الإمارات والبحرين ومصر.
كما نشرت صورة أخرى، لأمير الكويت الراحل مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع عبارات العزاء التي قالها العاهل السعودي في الشيخ صباح الأحمد الصباح، لكن ذلك لم يشفع لها ويجنبها الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل.
وعلق أحد رواد تويتر على ما ذكره الإعلامي عبد الله السالم قائلا :" لو كل من يغلط على السعودية يجيه الرد سريع لا يستطيع احد أن يتجرأ على قول أو فعل مشين على السعودية لأنها صاحبة فضل على الكل لكن يعلمون أن السعودية حليمة".
 

إقرأ ايضا

download (17)

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

download (31)

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

120597458_2122475851216719_5868904582513781871_o

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

أخبار متعلقة

الأطفال

فيديو مؤثر.. هتافات عفوية لأطفال السودان للملك سلمان بعد مشاهدة الإغاثات

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

الخارجية المصرية ندعم السعودية في هذا القرار

الخارجية المصرية ندعم السعودية في هذا القرار

5f6367a277128

موقع سعودي يصدم الجميع.. والخارجية الإسرائيلية ترد

في خطبة الجمعة .. خطيب الحرم المكي: اعتبروا بما قاله السيد المسيح

في خطبة الجمعة .. خطيب الحرم المكي: اعتبروا بما قاله السيد المسيح

رسالة من أصالة لأمير سعودي.. والأخير يفاجئها بهذا الرد

رسالة من أصالة لأمير سعودي.. والأخير يفاجئها بهذا الرد