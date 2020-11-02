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إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

وزير المالية
وزير المالية
 
الإثنين، 02-11-2020 10:54 ص إيمان هاني


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مقترحًا جارى مناقشته مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن مكافأة امتحانات المعلمين التي تدفع دفعة واحدة.
وأضاف "معيط" خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن النقاش الدائر الآن مع وزارة التربية والتعليم هو أخذ جزء من هذه المكافاة على أن تنفق للمعلمين على مدى عدة شهور.
وتابع :"فكرة مطروحة بشأن المكافاة المتعلقة بالامتحانات وبدل ما كانت تصرف دفعه واحدة.. اتكلمنا مع وزير التربية والتعليم وممكن ناخد منها جزء ونصرفها على مدى الشهور".

 

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