إجراء بين أكبر كيانين في الإمارات وإسرائيل

الإثنين، 14-09-2020
08:49 م
الطيب حسين
شهد اليوم الاثنين، خطوة جديدة في إطار تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
ووقع "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر مصرف في الإمارات، و"بنك هبوعليم" أكبر مصرف في إسرائيل
، مذكرة للتفاهم، عشية إعلان البلدين عن قيام علاقات دبلوماسية بينهما في إطار التطبيع
.
وأكد "بنك هبوعليم" في بيان صدر اليوم أن "مذكرة التفاهم تمثل سبقا تاريخيا لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".
وهذا هو أول اتفاق مصرفي بين بنوك في الإمارات وإسرائيل منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 11 سبتمبر عن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.
ومن المقرر أن توقع الإمارات إلى جانب البحرين، إتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا الثلاثاء في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس الأمريكي.