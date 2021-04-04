إجبار ترامب علي دفع 122 مليون دولار

الأحد، 04-04-2021
11:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
سدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
مجبرا مبلغ 122 مليون دولار
بعد
خداعه لمؤيدين له لدفع مبالغ متكررة لحملة
ه لعام 2020 في شكل تبرعات .
وكشف التقرير الذي أجرته صحيفة " نيويورك تايمز " أن حملة ترامب
لجمع التبرعات استخدمت أساليب خادعة لجمع التبرعات و أدت إلي قيام مؤيديه عن غير
قصد بالتسجيل لتقديم مساهمات متكررة في حين أنهم كانوا يعتزمون فقط دفعه لمرة
واحدة .
و قدم المواطنين آلاف الشكاوي إلي البنوك وشركات بطاقات الائتمان ، وكان من
بينهم كبار السن ومحاربين قدامي وبعض النشطاء السياسيين ذوي الخبرة .
ودفعت الشكاوي حملة ترامب
إلي سداد مبلغ 122 مليون دولار
من المساهمات في
نهاية المطاف .