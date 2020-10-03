السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب «ترامب» يكشف عن تطورات حالته الصحية

البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

صدمة قوية لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

"علماء المسلمين" يرد على تصريحان "ماكرون"

أول تعليق من مدبولي على اتفاقية السلام بالسودان

الدكتور مدبولي
مدبولي
 
السبت، 03-10-2020 06:21 م أحمد سالم
نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للشعب السودانى والمسئولين، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهنئته ومباركته بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة السودانية.

وقال مدبولى، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، إن الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء، متابعا: "تقدر مصر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضى وحتى اليوم الذى يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي".

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر دعمت هذا المنبر منذ البداية وأعدت وشاركت في التأسيس له، بدعوة الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم ولتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019.
 

إقرأ ايضا

رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان

البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

السيسي

السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة وهذه أبرز النتائج

hdbdlnsr

الإخوان في اليمن يستهدفون الزعيم جمال عبدالناصر

أخبار متعلقة

مصر تمد السودان

مصر تمد السودان بطائرتين محملتين بالخبز

107822631_1650967351748290_4739501641032875065_o-720x430

الوزراء يوافق على تأسيس شركة مساهمة مع السودان

سد النهضة

انهيار جزء بسد النهضة .. خبير يفجر كارثة عن فيضان السودان

الفيضانات بالسودان

سفيرنا بجنوب السودان يكشف معلومة صادمة عن الفيضانات

وزير الري

تصريح عاجل لـ"وزارة الري" عن الفيضانات هذا العام

الإبراشي

الإبراشى: مصر دائما الأولي في مساعدات الدول