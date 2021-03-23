أول تعليق من قطر على المبادرة السعودية

الثلاثاء، 23-03-2021
11:21 ص
أصدرت وزارة
الخارجية القطر
ية اليوم الإثنين، بيانًا رحبت فيه بإعلان السعودية
لمبادرة
إنهاء
الأزمة في اليمن.
وقالت الخارجية
القطر
ية في بيانها إن دولة قطر
تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة
لإنهاء الحرب في اليمن ووضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وذلك
بعد إعلان المملكة الشقيقة مبادرة
ها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى
حل سياسي شامل.
وأضافت أنها
تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار
الذي يلتف حوله كافة الفاعلون في المشهد اليمني والمجتمع الدولي.
وجددت الخارجية
القطر
ية “التأكيد على موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادًا إلى المبادرة
الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216”.