أول تعليق من السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثالثة (فيديو)

الثلاثاء، 19-12-2023
11:01 ص
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي
على فوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر
لـ6 أعوام قادمة بنسبة 89.6%.
وقال السيسي
: إن "اصطفاف المصر
يين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصر
يين نافذة بصوت كل مصر
ي ومصر
ية".
وتابع: "ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصر
يين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".
وأضاف: "اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصر
نا العزيزة وبقوة شعبه واصطفافه دائما وأبدا.. تحيا مصر
.. تحيا مصر
".