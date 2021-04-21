أول تعليق من السعودية علي مقتل الرئيس التشادي

الأربعاء، 21-04-2021
10:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الخارجية
في المملكة
العربية السعودية أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في
جمهورية تشاد ، معربة عن خالص العزاء و المواساة للشعب التشادي في وفاة الرئيس
إدريس ديبي .
وأضافت الوزارة في
بيان تداولته الصحافة المحلية أن المملكة
تتطلع بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلي
الحل بالطرق السلمية من خلال الحوار بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها و وحدتها و يجنب
شعبها كل سوء ومكروه .
جدير بالذكر أن الجيش
التشادي أعلن ن الرئيس إدريس ديبي لقي حتفه أثناء تفقده للقوات علي جبهة القتال
مع المتمردين الشماليين .