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أول تعليق من السعودية علي مقتل الرئيس التشادي

رئيس تشاد
رئيس تشاد
 
الأربعاء، 21-04-2021 10:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد ، معربة عن خالص العزاء و المواساة للشعب التشادي في وفاة الرئيس إدريس ديبي .
وأضافت الوزارة في بيان تداولته الصحافة المحلية أن المملكة تتطلع بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلي الحل بالطرق السلمية من خلال الحوار بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها و وحدتها و يجنب شعبها كل سوء ومكروه .
جدير بالذكر أن الجيش التشادي أعلن ن الرئيس إدريس ديبي لقي حتفه أثناء تفقده للقوات علي جبهة القتال مع المتمردين الشماليين .
 

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