الأحد 07 فبراير 2021
توقيت مصر 09:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة مروعة تهز دولة عربية.. شاب يذبح أسرته 6 أفراد بالكامل(صور)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

اعترافات صادمة لناشطة حقوقية بشأن "بزنس" ملف ختان الإناث

كشفتها التحريات.. مفاجآت صادمة وراء عمليتي تفجير بالبحرين

بينهم عروسان.. حادث مروع يروح ضحيته 11 شخصًا في المنيا

ناهد يسري «سيدة الممنوع من العرض» حجّت7 مرات واعتمرت 27 (فيديو)

مصطفى محمد يسجل هدفًا خرافيًا لجالاتا سراي في مرمى فناربخشة

الكويت تدق ناقوس الخطر. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدورى الإيطالى

الجور برد يا حسني.. علاء مبارك ينشر فيديو نادر لوالده والسادات

ADS
 

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

السيسي
أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق
 
الأحد، 07-02-2021 06:33 ص المصريون
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من موضوع التصالح في مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية": الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول الناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه.

وتابع: الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي.
 

إقرأ ايضا

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

الجور برد يا حسني.. علاء مبارك ينشر فيديو نادر لوالده والسادات

الرئيس-السيسي-1

الرئيس: نأمل في إنهاء "الاتحاد الإفريقي" لأزمة سد النهضة

مجلس الشيوخ المصري

الشيوخ :وثيقة الأخوة الإنسانية بداية جديدة للتعايش السلمي وأطالب الدول بدعمها

أخبار متعلقة

5d27017c95a597177d8b4586

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

dEupp81g_400x400

السيسي يشيد بأداء منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك

البرلمان

أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد هذا الإعلامي: و رحمة أمي لأسمع الناس التسجيل بتاعك عندي

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين بخصوص الميزانية الجديدة

qatar-egypt

الكشف عن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر